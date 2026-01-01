Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open-source et haute performance, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs permet des transferts de fichiers rapides et efficaces en termes de bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.

Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires des dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.