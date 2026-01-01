Déployez AstrBot en un clic.
Framework de chatbot IA multiplateforme open source connectant les grands modèles linguistiques à vos applications de messagerie préférées.
Choisissez un forfait VPS pour AstrBot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AstrBot
AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open-source qui relie les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles GitHub, il fournit un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelle avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour l'exécution sécurisée de code, et l'intégration du MCP (Model Context Protocol).
L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS maintient vos clés API, l'historique de vos conversations et les données de votre base de connaissances entièrement privés. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis le marché intégré et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Caractéristiques principales de AstrBot
Messagerie multiplateforme
Connectez un seul déploiement AstrBot à Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et bien d'autres simultanément.
Marché des extensions
Installez à partir de plus de 1 000 plugins communautaires en un clic pour étendre les capacités — outils de modération, planificateurs, intégrations, et plus encore.
Bac à sable de l'agent
Exécutez du code en toute sécurité dans un bac à sable isolé pendant les conversations, permettant des flux de travail agentiques puissants sans exposer le système hôte.
Support de la base de connaissances
Attachez des bases de connaissances personnalisées à vos bots afin qu'ils répondent aux questions basées sur vos propres documents et données plutôt que sur des données d'entraînement génériques.
Intégration MCP
La prise en charge du protocole de contexte de modèle permet à AstrBot d'utiliser des outils externes et des sources de données, débloquant des comportements agentiques avancés au-delà du simple chat.
Pourquoi exécuter AstrBot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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