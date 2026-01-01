ShipShipShip est une application open-source de changelog et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager des mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Conçue avec SvelteKit et Go, elle associe un changelog public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correctif et idée à venir se trouve à côté des votes et des réactions qu'il a obtenus.

L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS vous permet de garder le contrôle de vos listes d'abonnés, de vos identifiants SMTP et de vos données de feedback, supprime la tarification par siège des alternatives hébergées et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.