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Système de gestion de l'apprentissage open source pour la conformité, la formation des clients et les programmes de formation des partenaires.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ClassroomIO

ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open source conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe des cours illimités, des leçons, des exercices, des espaces de travail multi-organisations, des certificats personnalisés et un constructeur de cours IA qui rédige des plans et du contenu de leçons pour vous.

L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS maintient les dossiers des apprenants, les identifiants de certificat et les données d'audit de formation sous votre contrôle — pas de frais par siège, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et pas de tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ClassroomIO

Formation à la conformité

Gérez les échéances, les renouvellements, les périodes de grâce et les dispenses avec des certificats de marque et des identifiants personnalisés pour les programmes de formation réglementés.

Créateur de cours IA

Générez des plans de cours, du contenu de leçons et des devoirs en utilisant Gemini, GPT-4o ou Claude — puis affinez le résultat dans l'éditeur.

Tuteur de cours IA

L'assistant IA intégré à la leçon répond aux questions des apprenants sur la page, en se basant sur le matériel de cours environnant.

Programmes et cohortes

Regroupez les cours en programmes avec des objectifs, la planification des cohortes, la gestion d'équipe et le suivi partagé des progrès.

Espaces de travail multi-organisations

Gérez des organisations distinctes avec leur propre image de marque, des domaines personnalisés et des enseignants à partir d'une seule instance ClassroomIO.

API REST et Webhooks

Inscrire des utilisateurs, déclencher des automatisations et recevoir des événements tels que certificat.émis ou inscription.terminée pour intégrer ClassroomIO à votre pile.

Pourquoi exécuter ClassroomIO avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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