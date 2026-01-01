Kong est la passerelle API open source la plus largement déployée au monde, basée sur OpenResty (Nginx + LuaJIT) pour une latence inférieure à la milliseconde à grande échelle. Elle se place devant vos services pour gérer l'authentification, la limitation de débit, le routage du trafic et l'observabilité grâce à un riche écosystème de plus de 50 extensions — sans modifier le code de votre application.

L'exécution de Kong sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le trafic API, la configuration des extensions et les identifiants sensibles, sans la tarification basée sur l'utilisation des services de passerelle API gérés. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance de la configuration de Kong et est prêt pour la gestion d'API en production dès son démarrage.