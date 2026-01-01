Déployez Kong en un clic.
Passerelle API open source haute performance pour gérer, sécuriser et faire évoluer les microservices et les API.
Choisissez un pack VPS pour Kong
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kong
Kong est la passerelle API open source la plus largement déployée au monde, basée sur OpenResty (Nginx + LuaJIT) pour une latence inférieure à la milliseconde à grande échelle. Elle se place devant vos services pour gérer l'authentification, la limitation de débit, le routage du trafic et l'observabilité grâce à un riche écosystème de plus de 50 extensions — sans modifier le code de votre application.
L'exécution de Kong sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le trafic API, la configuration des extensions et les identifiants sensibles, sans la tarification basée sur l'utilisation des services de passerelle API gérés. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance de la configuration de Kong et est prêt pour la gestion d'API en production dès son démarrage.
Fonctionnalités clés de Kong
Authentification centralisée
Appliquer l'authentification OAuth 2.0, JWT, par clés API et HMAC sur tous les services à partir d'un point de contrôle unique.
Limitation du débit
Protégez les services en amont des pics de trafic en définissant des limites de taux de requêtes par consommateur ou globales, sans modification de code.
Écosystème de plugins
Étendez Kong avec plus de 50 plugins officiels pour la journalisation, la mise en cache, les transformations et les intégrations tierces.
GUI d'administration
Gérez les routes, les services, les consommateurs et les plugins via l'interface web intégrée de Kong Manager sur le port 8002.
Support multi-protocole
Acheminez le trafic HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket et TCP via une passerelle unique avec un équilibrage de charge sensible au protocole.
Pourquoi exécuter Kong avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.