Hanko est un backend d'authentification open source conçu autour des passkeys et de la norme WebAuthn, pensé comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de repli optionnelle, MFA et récupération basée sur l'e-mail — exposé via une API REST claire et des composants web intégrables.

L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur actif mensuel (MAU) et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.