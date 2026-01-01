Déployez Hanko : installation en un clic.
Backend d'authentification open source axé sur les passkeys, avec connexion sans mot de passe, MFA, OIDC et connexion sociale.
Choisissez un pack VPS pour Hanko
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hanko
Hanko est un backend d'authentification open source conçu autour des passkeys et de la norme WebAuthn, pensé comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de repli optionnelle, MFA et récupération basée sur l'e-mail — exposé via une API REST claire et des composants web intégrables.
L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur actif mensuel (MAU) et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.
Fonctionnalités clés de Hanko
Authentification Passkey prioritaire
Conçu autour de WebAuthn et des passkeys afin que les utilisateurs se connectent avec Face ID, Touch ID ou des clés matérielles au lieu de taper des mots de passe.
SSO social et d'entreprise
Fournisseurs OAuth prêts à l'emploi pour Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, ainsi que SAML pour les fournisseurs d'identité d'entreprise.
Authentification multi-facteurs
Le support des applications d'authentification TOTP et les politiques d'appareils de confiance ajoutent une couche d'authentification multifacteur (MFA) à tout flux de connexion sans services externes.
SDK de composants web
Déployez une interface utilisateur de connexion complète en quelques minutes en intégrant les composants web officiels de Hanko dans n'importe quel framework — React, Vue, Svelte, ou du HTML pur.
Jetons de session JWT
Les sessions JWT conformes aux standards, avec rotation et révocation, facilitent l'intégration avec les API et microservices existants.
Journaux d'audit et webhooks
La journalisation d'audit intégrée et les événements webhook pour chaque action d'authentification vous offrent une visibilité complète et une intégration facile avec les systèmes en aval.
Pourquoi exécuter Hanko avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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