Déployez Docspell en un clic.
Organisateur de documents auto-hébergé qui étiquette automatiquement les scans, les e-mails et les PDF et les rend consultables en texte intégral.
Choisissez un pack VPS pour Docspell
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Docspell
Docspell est un serveur de gestion de documents auto-hébergé et open-source conçu pour les piles de papier qui ont été scannées, téléchargées ou envoyées par e-mail. Il exécute l'OCR sur les fichiers entrants, extrait les dates, les correspondants et les montants à l'aide du PNL, et stocke les métadonnées structurées à côté du document original afin que l'ensemble de l'archive devienne consultable en texte intégral. Les étiquettes, les champs personnalisés, les dossiers et les requêtes enregistrées permettent de gérer de manière pratique les documents ménagers, les factures de freelance ou les dossiers de petites entreprises sur de nombreuses années.
L'auto-hébergement de Docspell sur votre propre VPS garde les documents les plus sensibles — dossiers fiscaux, factures médicales, documents juridiques, formulaires gouvernementaux — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que dans un service de documents SaaS. Le déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage, Solr pour la recherche en texte intégral, et le serveur REST Docspell ainsi que le worker joex pour l'OCR et la conversion, avec une inscription lors de la première visite créant le compte propriétaire de l'archive de documents.
Fonctionnalités clés de Docspell
Extraction OCR + NLP
Exécute l'OCR sur chaque scan, puis extrait les dates, les correspondants, les montants et les contacts afin que chaque document arrive dans la boîte de réception déjà pré-classifié.
Recherche en texte intégral
Recherche plein texte basée sur Solr sur tous les documents — factures, contrats, reçus, pièces jointes d'e-mail — avec des filtres par étiquette, dossier et champ.
Ingestion d'e-mails et de dossiers
Récupérez les pièces jointes des boîtes aux lettres via IMAP, acceptez les téléchargements HTTP depuis des scanners, et surveillez un répertoire pour les fichiers déposés via SCP ou rsync.
Balises et champs personnalisés
Annoter des documents avec des balises, des étiquettes d'organisation, des champs personnalisés (montants, dates de contrat, dates d'expiration) et des recherches enregistrées qui se rafraîchissent automatiquement.
Multi-utilisateur et multi-locataire
Chaque "collectif" est un espace de travail isolé avec ses propres utilisateurs, documents et métadonnées afin que les familles ou les petites équipes partagent une seule instance sans mélanger les données.
Conversion de documents
Convertit les fichiers HTML, Office, image et e-mail entrants en PDF interrogeables via WeasyPrint, Unoconv et Tesseract pour une archive uniforme.
Pourquoi exécuter Docspell avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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