Déployez Ente avec une installation en un clic.
Sauvegarde de photos et de vidéos chiffrée de bout en bout et open source, avec des albums partagés et l'apprentissage automatique sur l'appareil.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ente
Ente est un service de photos et de vidéos entièrement open-source, chiffré de bout en bout, qui privilégie la confidentialité. Chaque fichier est chiffré sur votre appareil avant même d'atteindre le serveur, de sorte que seuls vous et les personnes que vous invitez explicitement pouvez voir vos souvenirs.
L'auto-hébergement d'Ente sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de la base de données sous-jacente et du stockage d'objets compatible S3, tout en conservant les mêmes clients web, mobiles et de bureau raffinés utilisés par le service public. Les albums de famille, les liens publics, la reconnaissance faciale sur l'appareil et le stockage illimité restent tous sous votre contrôle plutôt que sous celui d'un tiers.
Fonctionnalités clés de Ente
Chiffrement de bout en bout
Chaque photo et vidéo est chiffrée sur votre appareil à l'aide de primitives cryptographiques auditées avant d'être téléchargée, ainsi ni le serveur ni personne d'autre ne peut lire votre bibliothèque.
Clients multiplateformes
Les applications natives iOS et Android, les applications de bureau pour macOS, Windows et Linux, ainsi qu'une application web, maintiennent votre bibliothèque accessible partout grâce à une sauvegarde automatique en arrière-plan.
Albums de famille partagés
Créez des albums partagés avec les membres de votre famille ou envoyez des liens publics avec des mots de passe et une date d'expiration facultatifs, le tout sans exposer les fichiers sous-jacents en texte clair.
Reconnaissance faciale sur l'appareil
L'apprentissage automatique s'exécute entièrement sur le client pour regrouper les personnes, détecter les objets et alimenter la recherche sémantique sans jamais envoyer de données non chiffrées au serveur.
Stockage compatible S3
Le seau MinIO intégré stocke les objets localement sur le VPS et peut être remplacé par Backblaze B2, Wasabi, ou tout fournisseur compatible S3 lorsque les bibliothèques se développent.
Clients open source
Chaque composant, y compris les applications mobiles et de bureau, est disponible en code source et auditable de manière indépendante, afin que vous puissiez vérifier la cryptographie par vous-même.
Pourquoi exécuter Ente avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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