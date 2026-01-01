Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et dédié, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Plutôt que de tenter de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : vous permettre de créer, modifier, lancer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la coloration syntaxique et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.

Le stockage des stacks sous forme de fichiers plats sur le disque signifie que Dockge s'intègre naturellement dans tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement maintient la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous êtes loin du terminal.