Déployez Dockge en un clic.
Interface utilisateur réactive auto-hébergée pour gérer des piles Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.
Choisissez un pack VPS pour Dockge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dockge
Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et dédié, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Plutôt que de tenter de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : vous permettre de créer, modifier, lancer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la coloration syntaxique et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.
Le stockage des stacks sous forme de fichiers plats sur le disque signifie que Dockge s'intègre naturellement dans tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement maintient la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous êtes loin du terminal.
Fonctionnalités clés de Dockge
Éditeur YAML interactif
La coloration syntaxique et la validation en temps réel facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.
Streaming de journaux en temps réel
Les journaux de conteneur sont diffusés en direct dans l'interface utilisateur afin que vous puissiez surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.
docker run convertisseur
Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.
Stockage de pile basé sur fichier
Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers plats sur le disque, ce qui simplifie les sauvegardes et le contrôle de version.
Empreinte légère
Une consommation minimale de ressources laisse le CPU et la mémoire disponibles pour les applications que vous gérez réellement.
Pourquoi exécuter Dockge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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