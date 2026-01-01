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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Wanderer

Wanderer est une base de données de sentiers auto-hébergée et un suivi d'activités de plein air pour les randonneurs, les cyclistes, les grimpeurs et toute personne qui explore à pied ou à vélo. Téléchargez des traces GPX, enregistrez les sommets et les points de passage, parcourez les profils d'élévation et visualisez tous vos sentiers sur une carte interactive — le tout sur votre propre serveur, sans abonnement ni partage de données avec des tiers.

Le fait de stocker vos sentiers de manière privée sur un VPS signifie que vos itinéraires, lieux et historique d'activités restent sous votre contrôle. Wanderer s'intègre aux services OpenStreetMap pour le géocodage et le routage, et son support multi-utilisateur en fait un carnet de bord partagé pratique pour les clubs de sentiers, les groupes de randonnée ou les familles qui explorent la nature ensemble.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Wanderer

Gestion des traces GPX

Téléchargez et organisez les fichiers GPX depuis n'importe quel appareil GPS ou application pour créer une bibliothèque personnelle d'itinéraires et d'activités enregistrées.

Cartes interactives des sentiers

Parcourez tous vos sentiers sur une carte interactive basée sur OpenStreetMap avec des filtres pour la distance, l'altitude et le type d'activité.

Profils d'élévation

Consultez des cartes d'élévation détaillées pour chaque sentier afin de comprendre l'ascension, la descente et la difficulté du terrain avant de partir.

Journaux de sommet et de point de cheminement

Enregistrez les sommets, les départs de sentiers et les points d'intérêt le long des itinéraires pour constituer un carnet de bord personnel d'activités de plein air consultable.

Partage de sentiers multi-utilisateurs

Partagez des collections de sentiers avec les membres de votre famille ou les membres de votre club afin que tout le groupe puisse accéder à une bibliothèque commune et y contribuer.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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