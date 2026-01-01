Déployez Wanderer en un clic.
Base de données de sentiers et gestionnaire de traces GPX auto-hébergés pour les randonneurs, les cyclistes et les aventuriers de plein air.
Choisissez un pack VPS pour Wanderer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wanderer
Wanderer est une base de données de sentiers auto-hébergée et un suivi d'activités de plein air pour les randonneurs, les cyclistes, les grimpeurs et toute personne qui explore à pied ou à vélo. Téléchargez des traces GPX, enregistrez les sommets et les points de passage, parcourez les profils d'élévation et visualisez tous vos sentiers sur une carte interactive — le tout sur votre propre serveur, sans abonnement ni partage de données avec des tiers.
Le fait de stocker vos sentiers de manière privée sur un VPS signifie que vos itinéraires, lieux et historique d'activités restent sous votre contrôle. Wanderer s'intègre aux services OpenStreetMap pour le géocodage et le routage, et son support multi-utilisateur en fait un carnet de bord partagé pratique pour les clubs de sentiers, les groupes de randonnée ou les familles qui explorent la nature ensemble.
Fonctionnalités clés de Wanderer
Gestion des traces GPX
Téléchargez et organisez les fichiers GPX depuis n'importe quel appareil GPS ou application pour créer une bibliothèque personnelle d'itinéraires et d'activités enregistrées.
Cartes interactives des sentiers
Parcourez tous vos sentiers sur une carte interactive basée sur OpenStreetMap avec des filtres pour la distance, l'altitude et le type d'activité.
Profils d'élévation
Consultez des cartes d'élévation détaillées pour chaque sentier afin de comprendre l'ascension, la descente et la difficulté du terrain avant de partir.
Journaux de sommet et de point de cheminement
Enregistrez les sommets, les départs de sentiers et les points d'intérêt le long des itinéraires pour constituer un carnet de bord personnel d'activités de plein air consultable.
Partage de sentiers multi-utilisateurs
Partagez des collections de sentiers avec les membres de votre famille ou les membres de votre club afin que tout le groupe puisse accéder à une bibliothèque commune et y contribuer.
Pourquoi exécuter Wanderer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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