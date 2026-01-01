Wanderer est une base de données de sentiers auto-hébergée et un suivi d'activités de plein air pour les randonneurs, les cyclistes, les grimpeurs et toute personne qui explore à pied ou à vélo. Téléchargez des traces GPX, enregistrez les sommets et les points de passage, parcourez les profils d'élévation et visualisez tous vos sentiers sur une carte interactive — le tout sur votre propre serveur, sans abonnement ni partage de données avec des tiers.

Le fait de stocker vos sentiers de manière privée sur un VPS signifie que vos itinéraires, lieux et historique d'activités restent sous votre contrôle. Wanderer s'intègre aux services OpenStreetMap pour le géocodage et le routage, et son support multi-utilisateur en fait un carnet de bord partagé pratique pour les clubs de sentiers, les groupes de randonnée ou les familles qui explorent la nature ensemble.