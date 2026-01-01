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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MiroTalk

MiroTalk P2P est une plateforme de visioconférence WebRTC auto-hébergée qui achemine les médias directement entre les participants — et non via votre serveur. Étant donné que les flux vidéo transitent en pair-à-pair, la latence est minimale et la bande passante de votre VPS n'est utilisée que pour la signalisation, même lorsque plusieurs salles fonctionnent simultanément. Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans compte, téléchargement ou plugin requis.

Contrairement aux services cloud qui enregistrent et traitent les données de réunion sur leur infrastructure, l'auto-hébergement de MiroTalk conserve chaque conversation sur le matériel que vous possédez. Les salles peuvent être protégées par mot de passe, la protection de l'hôte limite la création de sessions aux utilisateurs autorisés, et une API REST vous permet d'intégrer la création de réunions dans vos propres applications.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de MiroTalk

Média pair à pair

Le flux vidéo et audio passe directement entre les participants — et non via votre serveur — ce qui maintient une faible latence et des coûts de bande passante quasi nuls, quel que soit le nombre de salles exécutées simultanément.

Aucune application requise

Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable sans inscription de compte, téléchargement ni plugin de navigateur requis.

Partage et enregistrement d'écran

Partagez votre écran ou une fenêtre d'application spécifique, et enregistrez les sessions localement sur votre appareil sans stocker les enregistrements sur le serveur.

Tableau blanc et partage de fichiers

Collaborez en temps réel sur un tableau blanc partagé et transférez des fichiers directement entre les participants pendant une session sans stockage externe.

Protection de l'hôte

Exiger un mot de passe pour créer de nouvelles salles, limitant la création de sessions aux utilisateurs autorisés tout en gardant les liens de participation ouverts et sans friction.

API REST et intégration

Créez des salles et générez des jetons de participation par programmation via une API REST documentée, et intégrez l'interface utilisateur de conférence dans n'importe quel site web sous forme d'iframe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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