Déployez MiroTalk en un clic.
Visioconférence P2P auto-hébergée avec des salles illimitées, partage d'écran et aucune installation d'application requise pour les participants.
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Que créer avec MiroTalk
MiroTalk P2P est une plateforme de visioconférence WebRTC auto-hébergée qui achemine les médias directement entre les participants — et non via votre serveur. Étant donné que les flux vidéo transitent en pair-à-pair, la latence est minimale et la bande passante de votre VPS n'est utilisée que pour la signalisation, même lorsque plusieurs salles fonctionnent simultanément. Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans compte, téléchargement ou plugin requis.
Contrairement aux services cloud qui enregistrent et traitent les données de réunion sur leur infrastructure, l'auto-hébergement de MiroTalk conserve chaque conversation sur le matériel que vous possédez. Les salles peuvent être protégées par mot de passe, la protection de l'hôte limite la création de sessions aux utilisateurs autorisés, et une API REST vous permet d'intégrer la création de réunions dans vos propres applications.
Fonctionnalités clés de MiroTalk
Média pair à pair
Le flux vidéo et audio passe directement entre les participants — et non via votre serveur — ce qui maintient une faible latence et des coûts de bande passante quasi nuls, quel que soit le nombre de salles exécutées simultanément.
Aucune application requise
Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable sans inscription de compte, téléchargement ni plugin de navigateur requis.
Partage et enregistrement d'écran
Partagez votre écran ou une fenêtre d'application spécifique, et enregistrez les sessions localement sur votre appareil sans stocker les enregistrements sur le serveur.
Tableau blanc et partage de fichiers
Collaborez en temps réel sur un tableau blanc partagé et transférez des fichiers directement entre les participants pendant une session sans stockage externe.
Protection de l'hôte
Exiger un mot de passe pour créer de nouvelles salles, limitant la création de sessions aux utilisateurs autorisés tout en gardant les liens de participation ouverts et sans friction.
API REST et intégration
Créez des salles et générez des jetons de participation par programmation via une API REST documentée, et intégrez l'interface utilisateur de conférence dans n'importe quel site web sous forme d'iframe.
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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