Mailpit est un outil open source de test et de débogage d'e-mails conçu pour les développeurs. Il exécute un serveur SMTP intégré qui intercepte tous les e-mails sortants de vos applications et affiche les messages capturés dans une boîte de réception web propre et consultable — sans jamais envoyer de courrier à de vrais destinataires. Cela permet de tester en toute sécurité les flux de notification par e-mail, d'itérer sur les modèles d'e-mails et de vérifier les configurations SMTP dans les environnements de développement et de staging.

Mailpit est le remplaçant moderne et activement maintenu de MailHog (qui n'est plus maintenu). Il est livré sous la forme d'un seul binaire léger avec un stockage de messages rapide basé sur SQLite, une recherche plein texte, le rendu d'e-mails HTML, une API REST et une authentification SMTP et UI optionnelle — le tout avec une empreinte mémoire négligeable.