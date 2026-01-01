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Traqueur de test de vitesse internet auto-hébergé qui exécute des tests automatisés et visualise l'historique de votre connexion au fil du temps.

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CHF16.29
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
CHF60.39
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MySpeed

MySpeed est un outil léger de surveillance de la vitesse auto-hébergé qui suit en continu les performances de votre connexion internet. Il exécute des tests de vitesse automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.

Au-delà des mesures brutes, MySpeed offre des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour l'intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de MySpeed

Tests de vitesse automatisés

Planifiez des tests récurrents à l'aide d'expressions cron afin que la qualité de votre connexion soit surveillée en continu sans intervention manuelle.

Plusieurs fournisseurs de tests

Choisissez entre Ookla, LibreSpeed et Cloudflare comme backend de test de vitesse pour obtenir des résultats précis et comparables du fournisseur en qui vous avez confiance.

Graphiques historiques

Visualisez les tendances de téléchargement, d'envoi et de ping sur des plages de temps configurables pour repérer les schémas de dégradation et tenir votre FAI responsable.

Notifications de santé

Recevez des alertes par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram lorsque votre connexion descend en dessous des seuils définis.

Métriques Prometheus

Exporter les résultats des tests de vitesse sous forme de métriques Prometheus pour les intégrer aux tableaux de bord Grafana, à côté de votre autre surveillance d'infrastructure.

Pourquoi exécuter MySpeed avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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