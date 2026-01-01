Déployez WPS Office en un clic.
Suite bureautique complète avec Writer, Spreadsheet et Presentation, accessible depuis n'importe quel navigateur via votre VPS.
Choisissez un pack VPS pour WPS Office
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WPS Office
WPS Office est une suite bureautique complète qui inclut Writer, des feuilles de calcul, Présentation et des outils d'édition PDF. Il est proposé sous forme d'application de bureau accessible via un navigateur grâce au streaming KasmVNC, vous offrant un environnement bureautique complet depuis n'importe quel appareil, sans installation locale de logiciel.
L'auto-hébergement de WPS Office sur un VPS offre un espace de travail persistant avec vos documents toujours disponibles via une URL sécurisée. WPS Office offre une grande compatibilité avec les formats Microsoft Office — DOCX, XLSX et PPTX — ce qui en fait une suite bureautique pratique pour travailler avec des fichiers provenant de collègues utilisant Microsoft Office.
Fonctionnalités clés de WPS Office
Suite bureautique complète
Comprend Writer (traitement de texte), Tableur (compatible Excel), Présentation (compatible PowerPoint) et des outils PDF dans un seul package.
Accès basé sur navigateur
Accédez au bureau complet de WPS Office depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC sans installer de logiciel sur votre appareil local.
Compatible Microsoft Office
Ouvrez, modifiez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité pour maintenir la compatibilité avec les utilisateurs de Microsoft Office.
Modification de PDF
Affichez, annotez et modifiez des documents PDF directement dans WPS Office sans avoir à les convertir au préalable dans un autre format.
Stockage persistant de documents
Les documents et les paramètres persistent entre les sessions sur votre VPS, de sorte que votre espace de travail est toujours exactement tel que vous l'avez laissé.
Pourquoi exécuter WPS Office avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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