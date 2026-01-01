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Plateforme moderne de pipeline de données pour la création, l'exécution et la gestion de workflows ETL avec Python, SQL et R.

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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mage AI

Mage AI est une plateforme de pipeline de données de nouvelle génération qui combine un environnement de développement de style notebook avec une orchestration de qualité production. Les ingénieurs et analystes de données construisent des pipelines ETL en utilisant Python, SQL ou R dans un éditeur interactif, les testent de manière incrémentale, puis les planifient et les surveillent à grande échelle. Les intégrations avec PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 et des dizaines d'autres sources et destinations couvrent la plupart des configurations de pile de données.

L'auto-hébergement de Mage AI sur votre VPS maintient les données de production sensibles au sein de votre propre infrastructure, élimine la tarification cloud par exécution et offre aux équipes un environnement de pipeline dédié qui s'adapte à leurs charges de travail sans restrictions de fournisseur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Mage AI

Développement de style carnet

Créez et testez des blocs de pipeline de manière interactive dans un IDE de navigateur avant de les promouvoir pour des exécutions de production planifiées.

Support Python, SQL & R

Rédigez la logique de transformation dans le langage que votre équipe utilise déjà, en mélangeant des blocs Python et SQL dans le même pipeline.

Orchestration intégrée

Planifiez des pipelines, définissez les dépendances entre les tâches et surveillez les exécutions depuis un tableau de bord d'orchestration unifié.

Intégrations étendues

Connectez-vous aux bases de données, aux entrepôts de données, au stockage cloud et aux API avec des connecteurs pré-intégrés couvrant la plupart des outils de la pile de données.

Intégration Git

Contrôle de version du code de pipeline avec support Git natif pour le développement collaboratif et le suivi des modifications.

Pourquoi exécuter Mage AI avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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