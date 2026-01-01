Déployez Rundeck en un clic.
Automatisation de runbook open source qui transforme les scripts et les workflows en opérations en libre-service pour toutes les équipes.
Choisissez un pack VPS pour Rundeck
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rundeck
Rundeck est le moteur d'automatisation de runbooks open source maintenu par PagerDuty. Il transforme les scripts opérationnels, les commandes ad hoc et les procédures complexes en plusieurs étapes en tâches versionnées que n'importe qui dans l'équipe peut exécuter en toute sécurité depuis une interface utilisateur web, une API ou une intégration de chat — sans distribuer de clés SSH ou d'identifiants de production.
L'auto-hébergement de Rundeck sur votre propre VPS maintient les définitions de tâches, l'historique d'exécution et les inventaires de nœuds sous votre contrôle. Les ingénieurs des opérations, du support et d'astreinte disposent d'un lieu unique et audité pour déclencher des déploiements, redémarrer des services, faire pivoter des clés et résoudre des incidents — transformant les connaissances tacites en automatisation réutilisable et à portée de permission.
Fonctionnalités clés de Rundeck
Emplois en libre-service
Encapsulez les scripts et les commandes shell sous forme de tâches paramétrées afin que les non-ingénieurs puissent exécuter en toute sécurité les tâches opérationnelles courantes à partir d'une interface utilisateur web.
Accès basé sur les rôles
Les politiques ACL granulaires contrôlent qui peut lire, exécuter, modifier ou supprimer chaque tâche, projet et nœud — parfait pour déléguer un accès sécurisé.
Orchestration de flux de travail
Enchaînez les étapes sur des centaines de nœuds distants avec une logique conditionnelle, des gestionnaires d'erreurs et une exécution parallèle à partir d'un seul workflow.
Historique d'audit et d'exécution
Chaque exécution de tâche est enregistrée avec la sortie complète, les paramètres et l'utilisateur qui l'a déclenchée, vous offrant une piste d'audit opérationnel complète.
API et webhooks
Déclenchez des tâches depuis des pipelines CI/CD, des alertes de surveillance ou des chatops avec une API REST complète, des récepteurs de webhook et un client CLI.
Écosystème de plugins
Étendez Rundeck avec des plugins intégrés et communautaires pour AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira et des dizaines d'autres intégrations.
Pourquoi exécuter Rundeck avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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