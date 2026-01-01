Déployez WeKnora avec une installation en un clic.
Plateforme de connaissances LLM open-source qui transforme les documents en un RAG interrogeable, un agent de raisonnement et un wiki auto-entretenu.
Choisissez un pack VPS pour WeKnora
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WeKnora
WeKnora est un framework de connaissances open-source alimenté par LLM de Tencent qui transforme les documents dispersés en actifs de connaissances interrogeables et capables de raisonnement. Il combine la réponse aux questions basée sur RAG, un agent ReAct pour le raisonnement en plusieurs étapes, et un mode Wiki qui distille les documents bruts en une base de connaissances markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif.
L'auto-hébergement de WeKnora sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les embeddings et l'historique des conversations entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à l'un des plus de vingt fournisseurs de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou des modèles Ollama locaux — et choisissez parmi plusieurs backends vectoriels sans envoyer de données sensibles à des services tiers.
Fonctionnalités clés de WeKnora
Mode Wiki
Les agents distillent des documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif pour parcourir les relations entre les concepts.
agent ReAct
Un agent de raisonnement multi-étapes orchestre de manière autonome la récupération, les outils MCP et la recherche web pour traiter les requêtes complexes auxquelles un RAG à un seul coup ne peut pas répondre.
Analyse approfondie de documents
L'extraction tenant compte de la mise en page gère plus de dix formats, notamment PDF, Word, Excel, PowerPoint et les images numérisées, tout en préservant les tableaux, les figures et la structure.
Support multi-LLM
Connectez plus de vingt fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude et les modèles Ollama locaux, sans vous enfermer chez un seul fournisseur ni avoir à réindexer.
Récupération de graphe de connaissances
L'intégration optionnelle de GraphRAG et Neo4j permet le raisonnement inter-documents et les requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.
Intégrations à synchronisation automatique
Extrayez des documents directement de Feishu, Notion et Yuque pour maintenir votre base de connaissances alignée avec les systèmes que votre équipe utilise déjà.
Pourquoi exécuter WeKnora avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.