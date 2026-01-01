FMD (Localiser mon appareil) est une alternative open-source et auto-hébergée à Localiser mon appareil de Google. Il fonctionne avec l'application Android FMD : vos téléphones signalent leur position chiffrée à votre propre serveur, que vous atteignez via une interface web épurée pour localiser un appareil perdu ou volé, le faire sonner, prendre une photo, verrouiller l'écran ou déclencher un effacement à distance. Chaque commande est acheminée via votre propre serveur, de sorte qu'aucun tiers ne voit jamais où se trouvent vos appareils.

Parce que vous l'hébergez vous-même sur votre propre VPS, votre historique de localisation et les données de votre appareil ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez — il n'y a aucune exigence de compte Google et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le chiffrement de bout en bout rend les données illisibles même pour le serveur, vous offrant l'assurance d'un service commercial de suivi d'appareils sans sacrifier la confidentialité.