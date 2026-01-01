EdgeDB est une base de données open source qui réinvente le paradigme relationnel. Basée sur le moteur éprouvé de PostgreSQL, elle introduit un modèle de données objet-relationnel riche, l'héritage de schéma et EdgeQL — un langage de requête conçu pour être plus expressif et plus sûr que SQL. Les développeurs bénéficient de propriétés calculées, de propriétés de lien et d'outils de migration intégrés qui éliminent la gestion manuelle du schéma.

L'auto-hébergement d'EdgeDB sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration de la base de données, l'allocation des ressources et la résidence des données. Vous pouvez ajuster les paramètres de PostgreSQL pour correspondre à votre charge de travail, implémenter des stratégies de sauvegarde personnalisées et vous intégrer à votre infrastructure sans les contraintes des services de base de données gérés.