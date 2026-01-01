Déployez EdgeDB en un clic.
Base de données graphe-relationnelle de nouvelle génération, construite sur PostgreSQL avec un langage de requête moderne et un modèle de données intuitif.
Choisissez un pack VPS pour EdgeDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EdgeDB
EdgeDB est une base de données open source qui réinvente le paradigme relationnel. Basée sur le moteur éprouvé de PostgreSQL, elle introduit un modèle de données objet-relationnel riche, l'héritage de schéma et EdgeQL — un langage de requête conçu pour être plus expressif et plus sûr que SQL. Les développeurs bénéficient de propriétés calculées, de propriétés de lien et d'outils de migration intégrés qui éliminent la gestion manuelle du schéma.
L'auto-hébergement d'EdgeDB sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration de la base de données, l'allocation des ressources et la résidence des données. Vous pouvez ajuster les paramètres de PostgreSQL pour correspondre à votre charge de travail, implémenter des stratégies de sauvegarde personnalisées et vous intégrer à votre infrastructure sans les contraintes des services de base de données gérés.
Fonctionnalités clés de EdgeDB
Langage de requête EdgeQL
Une alternative moderne à SQL avec une syntaxe intuitive, des expressions composables et une puissante traversée de graphe d'objets qui élimine les requêtes multi-jointures complexes.
Modèle objet-relationnel
Définir des schémas en utilisant des types d'objets avec héritage et des propriétés calculées, réduisant l'inadéquation d'impédance entre le code d'application et la couche de base de données.
Migrations automatiques
Générez et appliquez automatiquement les migrations de schéma à partir de vos définitions de schéma, éliminant les scripts ALTER TABLE écrits à la main et la dérive de migration.
Interface d'administration Web
Interface intégrée basée sur un navigateur pour l'exploration de schémas, les requêtes interactives et la visualisation de données sans installer d'outils supplémentaires.
Bibliothèques clientes typées
Les générateurs de requêtes officiels pour TypeScript, Python et Go génèrent un code d'accès à la base de données entièrement typé directement à partir de votre schéma EdgeDB.
Pourquoi exécuter EdgeDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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