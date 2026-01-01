Galaxy est une plateforme web open source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et relancer exactement la même analyse des mois plus tard.

L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les flux de travail non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans les files d'attente de serveurs partagés. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané en mode mono-locataire.