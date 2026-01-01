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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GreptimeDB

GreptimeDB est une base de données d'observabilité open-source développée en Rust qui stocke les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur colonnaire unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de servir des tableaux de bord, des alertes et des agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.

L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS maintient la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle, sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et le protocole de ligne InfluxDB — ainsi, les collecteurs et tableaux de bord existants se connectent sans réécriture.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GreptimeDB

Modèle de données unifié

Stockez les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges horodatés dans un moteur de colonne unique et joignez les signaux avec du SQL simple.

SQL et PromQL

Interrogez les mêmes données avec SQL pour l'analyse et PromQL pour les règles d'alerte Grafana — aucun calque de requête ou niveau de traduction séparé n'est nécessaire.

OpenTelemetry natif

Ingérez OTLP pour les métriques, les journaux et les traces directement, sans sidecars d'exportation ni SDKs spécifiques au fournisseur entre vos services et la base de données.

Prise en charge étendue des protocoles

Accepter l'écriture distante Prometheus, le protocole de ligne InfluxDB, le push Loki, et les clients MySQL ou PostgreSQL sur la même instance pour des migrations sans effort.

Tableau de bord web intégré

Explorer les tables, exécuter des requêtes SQL et PromQL, et inspecter l'état du cluster depuis une interface utilisateur web intégrée sans installer de frontend séparé.

Stockage objet prêt

Configurez S3, GCS ou Azure Blob comme stockage principal avec un cache sur disque local pour réduire les coûts de rétention à long terme sur la télémétrie à volume élevé.

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