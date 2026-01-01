GreptimeDB est une base de données d'observabilité open-source développée en Rust qui stocke les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur colonnaire unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de servir des tableaux de bord, des alertes et des agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.

L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS maintient la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle, sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et le protocole de ligne InfluxDB — ainsi, les collecteurs et tableaux de bord existants se connectent sans réécriture.