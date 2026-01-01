BookStack est un wiki gratuit et open-source basé sur Laravel qui organise la documentation en une hiérarchie à trois niveaux : Livres, Chapitres et Pages — reflétant la façon dont les gens pensent naturellement au contenu structuré. Un éditeur WYSIWYG, un mode Markdown intégré et l'intégration de diagrammes draw.io permettent aux équipes de rédiger et d'illustrer la documentation sans quitter la plateforme.

L'auto-hébergement de BookStack sur votre propre VPS maintient la documentation interne sensible — runbooks, décisions d'architecture, politiques RH — entièrement au sein de votre infrastructure, sans coûts par utilisateur et sans accès tiers à votre contenu. Les permissions basées sur les rôles vous permettent de contrôler précisément qui peut lire ou modifier chaque section de la base de connaissances.