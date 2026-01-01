Radicale est un petit serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) simple, sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standard que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — ainsi les calendriers et les contacts se synchronisent avec vos appareils sans installer d'applications personnalisées ou d'extensions de navigateur.

L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS conserve chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers bruts sur le disque, ne nécessite aucune base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à son faible encombrement Python.