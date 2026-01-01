Déployez Radicale en un clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers et les contacts sur tous vos appareils.
Choisissez un pack VPS pour Radicale
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Radicale
Radicale est un petit serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) simple, sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standard que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — ainsi les calendriers et les contacts se synchronisent avec vos appareils sans installer d'applications personnalisées ou d'extensions de navigateur.
L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS conserve chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers bruts sur le disque, ne nécessite aucune base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à son faible encombrement Python.
Fonctionnalités clés de Radicale
Standard CalDAV et CardDAV
Synchronisation native avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME et KDE sans clients tiers — chaque système d'exploitation moderne prend en charge les protocoles nativement.
Stockage basé sur des fichiers
Les calendriers et les contacts résident sous forme de fichiers iCalendar et vCard simples sur le disque — faciles à sauvegarder, à contrôler les versions ou à migrer sans vidages de base de données.
Multi-utilisateur avec partage
Chaque utilisateur authentifié dispose de ses propres collections, avec des règles de partage facultatives pour les calendriers partagés en famille ou en équipe.
Faible empreinte de ressources
Le serveur Pure-Python sans base de données démarre en quelques secondes et utilise des dizaines de mégaoctets de mémoire — parfait pour les plus petits plans VPS.
Interface d'administration web
L'interface utilisateur de navigateur intégrée permet aux utilisateurs de parcourir les collections, de copier les URL CalDAV/CardDAV pour la configuration du client et de vérifier que tout fonctionne.
Compatible avec les proxys inverses
Conçu pour fonctionner derrière nginx, Apache ou Traefik avec terminaison HTTPS en amont, pour un déploiement simple et sécurisé.
Pourquoi exécuter Radicale avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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