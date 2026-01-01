Déployez Marimo en un clic.
Carnet Python réactif avec réexécution automatique des cellules, prise en charge de SQL et un format de fichier pure-Python compatible avec Git.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Marimo
Marimo est un carnet Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des carnets Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, de sorte que votre carnet reflète toujours l'état actuel des données. Les carnets sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables en version, révisables dans les requêtes de tirage (pull requests), et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.
L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de carnet persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour garder l'analyse privée.
Fonctionnalités clés de Marimo
Exécution réactive
Les cellules se réexécutent automatiquement lorsque leurs dépendances changent, éliminant ainsi les bogues d'état obsolète qui rendent les notebooks traditionnels peu fiables.
Format compatible avec Git
Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers Python purs, ce qui les rend comparables, révisables dans les PR et exécutables depuis la ligne de commande.
Prise en charge SQL intégrée
Interrogez les bases de données et les dataframes avec SQL directement dans les notebooks sans bibliothèques supplémentaires ni configuration.
Éléments d'IU interactifs
Ajoutez des curseurs, des listes déroulantes, des tableaux et d'autres widgets interactifs pour transformer les carnets d'analyse en applications web partageables.
Éditeur moderne
L'autocomplétion, le formatage, la mise en évidence des erreurs et un visualiseur de dataframe accélèrent l'écriture et le débogage de Python.
Pourquoi exécuter Marimo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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