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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Marimo

Marimo est un carnet Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des carnets Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, de sorte que votre carnet reflète toujours l'état actuel des données. Les carnets sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables en version, révisables dans les requêtes de tirage (pull requests), et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.

L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de carnet persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour garder l'analyse privée.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Marimo

Exécution réactive

Les cellules se réexécutent automatiquement lorsque leurs dépendances changent, éliminant ainsi les bogues d'état obsolète qui rendent les notebooks traditionnels peu fiables.

Format compatible avec Git

Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers Python purs, ce qui les rend comparables, révisables dans les PR et exécutables depuis la ligne de commande.

Prise en charge SQL intégrée

Interrogez les bases de données et les dataframes avec SQL directement dans les notebooks sans bibliothèques supplémentaires ni configuration.

Éléments d'IU interactifs

Ajoutez des curseurs, des listes déroulantes, des tableaux et d'autres widgets interactifs pour transformer les carnets d'analyse en applications web partageables.

Éditeur moderne

L'autocomplétion, le formatage, la mise en évidence des erreurs et un visualiseur de dataframe accélèrent l'écriture et le débogage de Python.

Pourquoi exécuter Marimo avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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