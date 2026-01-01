Déployez Imaginary par une installation en un clic.
Microservice HTTP rapide et évolutif pour le traitement d'images haute performance, propulsé par libvips.
Choisissez un pack VPS pour Imaginary
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Imaginary
Imaginary est un microservice HTTP open-source écrit en Go qui effectue des opérations de traitement d'images haute performance telles que le redimensionnement, le recadrage, la rotation, l'ajout de filigrane, la conversion de format et le recadrage intelligent. Propulsé par libvips, il traite les images plusieurs fois plus rapidement qu'ImageMagick ou GraphicsMagick tout en utilisant beaucoup moins de mémoire.
L'auto-hébergement d'Imaginary sur votre VPS vous offre un service de traitement d'images privé et à faible latence pour vos propres sites web, applications mobiles et pipelines, sans frais par requête et sans exposition de données à des tiers. Il est prêt à être intégré via une simple API HTTP et prend en charge l'autorisation par clé API, la signature d'URL, la limitation de débit et le CORS pour une exposition publique sécurisée.
Fonctionnalités clés de Imaginary
Performances de libvips
Traitez les images JPEG, PNG, WEBP, HEIF et TIFF jusqu'à 8 fois plus rapidement qu'ImageMagick avec une faible empreinte mémoire.
Opérations d'image enrichies
Redimensionner, recadrer, recadrer intelligemment, faire pivoter, zoomer, appliquer un filigrane, flouter et convertir les formats via un seul point de terminaison HTTP par opération.
Transformations de pipeline
Chaînez plusieurs transformations d'image indépendantes en une seule requête HTTP pour rendre des dérivés sans allers-retours supplémentaires.
Clé API et signature d'URL
Protégez le service avec l'autorisation par clé API et les signatures d'URL HMAC pour prévenir les abus lorsqu'il est exposé à des clients publics.
Limitation de la concurrence
Le limiteur HTTP intégré limite les requêtes concurrentes par seconde pour maintenir la réactivité du service en cas de trafic intense.
Sources d'URL distantes
Récupérez et traitez les images directement à partir de sources HTTP distantes ou d'un répertoire local monté en utilisant des paramètres de requête.
Pourquoi exécuter Imaginary avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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