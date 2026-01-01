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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GNS3 Server

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est une plateforme d'émulation de réseau open source utilisée par les ingénieurs réseau, les étudiants et les formateurs en certifications du monde entier. Elle vous permet de créer des topologies de réseau multi-fournisseurs complexes en utilisant de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs, ainsi que des appliances virtuelles légères, le tout sans matériel physique.

L'exécution du serveur GNS3 sur un VPS maintient votre laboratoire persistant et accessible depuis n'importe quel navigateur. Les projets, les images de périphériques et les topologies sont stockés sur des volumes nommés durables afin que votre travail survive aux redémarrages de conteneurs. L'interface utilisateur web fournie se connecte directement à l'API du serveur sur le port 3080, vous offrant un éditeur de topologie complet par glisser-déposer depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GNS3 Server

Émulation multi-fournisseurs

Exécutez de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs aux côtés d'appliances open source dans la même topologie sans matériel physique.

Interface utilisateur accessible par navigateur

L'interface web intégrée offre un concepteur de topologie par glisser-déposer, accessible depuis n'importe quel navigateur, sans nécessiter de client de bureau.

Stockage de laboratoire persistant

Les projets, les images d'appliances et les fichiers de topologie sont stockés dans des volumes nommés afin que votre travail persiste lors des redémarrages et des mises à niveau des conteneurs.

REST API

Une API REST documentée sur le port 3080 vous permet d'automatiser le provisionnement de topologies, la gestion des nœuds et les opérations de cycle de vie des laboratoires à partir de scripts ou de pipelines CI.

Bibliothèque d'appareils

Importez des modèles d'appliances pré-configurés pour les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les hôtes Linux afin de créer rapidement des laboratoires réalistes sans configuration manuelle.

VPCS et nœuds Docker

La simulation PC légère VPCS intégrée et la prise en charge native des conteneurs Docker vous permettent d'ajouter des hôtes finaux et des serveurs d'applications à n'importe quelle topologie.

Pourquoi exécuter GNS3 Server avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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