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Portefeuille Lightning open-source et système de comptes avec tirelires, paywalls, boutons de don et abonnements pour les créateurs.

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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LNbits

LNbits est un système de portefeuille et de comptes Bitcoin Lightning Network gratuit et open-source qui transforme tout backend Lightning compatible en une plateforme multi-utilisateurs. Au lieu d'exploiter un portefeuille de nœud unique, LNbits vous permet de provisionner un nombre illimité de sous-portefeuilles, chacun avec ses propres clés API, son solde et ses contrôles d'accès — idéal pour les créateurs, les communautés, les entreprises et les développeurs qui souhaitent émettre des comptes Lightning sans renoncer à la garde du nœud sous-jacent.

Une architecture de plugins extensible est livrée avec des dizaines d'extensions prêtes à l'emploi couvrant les tirelires, les paywalls, les terminaux de point de vente, les abonnements, les services LNURL, les liens de nettoyage, et bien plus encore. L'auto-hébergement de LNbits sur votre propre VPS maintient les canaux Lightning, les données de paiement et les relations client entièrement sous votre contrôle, sans tiers dépositaire ni frais par transaction.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de LNbits

Comptes multi-portefeuilles

Créez un nombre illimité de sous-portefeuilles sur un seul backend Lightning, chacun avec son propre solde, ses clés d'API REST et un historique de transactions isolé.

Pots à pourboires et murs payants

Les extensions intégrées permettent aux créateurs d'ajouter des pots à pourboires, des boutons de don, des liens payants et des niveaux d'abonnement sans écrire de code de paiement personnalisé.

Sources de financement modulaires

Connectez-vous à LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, et bien d'autres — changez de backends depuis l'interface d'administration sans redéployer.

Marché des extensions

Installer des extensions communautaires pour les terminaux de point de vente, les services LNURL, les liens de nettoyage, les jeux de loterie, les cartes-cadeaux et des dizaines d'autres directement depuis l'interface utilisateur.

API REST Développeur

Chaque portefeuille expose une API REST documentée et une interface WebSocket afin que les applications puissent émettre des factures, vérifier les soldes et recevoir des événements de paiement par programmation.

Contrôle en auto-garde

Exécutez l'intégralité de la pile sur votre propre VPS et nœud Lightning — aucun dépositaire tiers ne détient les fonds et aucuns frais de plateforme par transaction ne s'appliquent.

Pourquoi exécuter LNbits avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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