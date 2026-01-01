ownCloud est une plateforme auto-hébergée de synchronisation et de partage de fichiers qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation entre appareils, partage avec des collaborateurs — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant ainsi les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.

Utilisé par les entreprises, les universités et les particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement des fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.