Déployez ownCloud en un clic.
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open source qui vous offre un cloud privé pour vos documents, photos et données.
Choisissez un pack VPS pour ownCloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ownCloud
ownCloud est une plateforme auto-hébergée de synchronisation et de partage de fichiers qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation entre appareils, partage avec des collaborateurs — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant ainsi les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.
Utilisé par les entreprises, les universités et les particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement des fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.
Fonctionnalités clés de ownCloud
Synchronisation multi-appareils
Les clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi que les applications iOS et Android, synchronisent automatiquement les fichiers sur tous vos appareils.
Partage de fichiers granulaire
Partagez des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs internes ou des invités externes, avec des contrôles sur les autorisations de consultation, de modification et de repartage, et les dates d'expiration des liens.
Gestion des versions de fichiers
Chaque modification de fichier crée une nouvelle version que vous pouvez parcourir et restaurer, protégeant ainsi contre les écrasements accidentels et la perte de données.
Accès WebDAV
Montez ownCloud comme un lecteur réseau sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le serveur WebDAV intégré sans installer de client de synchronisation dédié.
Marché d'applications
Étendez les fonctionnalités avec des applications pour l'édition de documents bureautiques, l'analyse antivirus, l'authentification LDAP et la connexion à deux facteurs depuis la place de marché ownCloud.
Pourquoi exécuter ownCloud avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise