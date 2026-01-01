Déployez Bookshelf en une installation en un clic.
Relance communautaire active de Readarr pour automatiser la gestion des bibliothèques d'ebooks et de livres audio.
Choisissez un forfait VPS pour Bookshelf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bookshelf
Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, et basé sur le même framework arr qui propulse Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — notamment qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.
L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS maintient le service en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans qu'une machine domestique n'ait besoin d'être en ligne. Les volumes persistants conservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour des conteneurs.
Caractéristiques principales de Bookshelf
Suivi automatisé des auteurs
Surveillez l'intégralité des bibliographies et séries d'auteurs afin que chaque nouvelle publication soit automatiquement mise en file d'attente pour le téléchargement, sans recherche manuelle.
Prise en charge des ebooks multi-formats
Prend en charge les formats EPUB, MOBI, AZW3, PDF et les livres audio, y compris le M4B, vous offrant un seul outil pour l'ensemble de votre bibliothèque numérique.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd et NZBGet afin que les livres arrivent dans votre bibliothèque via le client que vous utilisez déjà.
Synchronisation de la bibliothèque Calibre
S'intègre directement avec Calibre et Calibre-Web pour importer automatiquement de nouvelles acquisitions avec des métadonnées et une nomenclature de dossiers cohérentes.
Gestion des profils de qualité
Définissez les formats préférés et les options de repli par profil, garantissant que les téléchargements répondent à vos normes de qualité sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Bookshelf sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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