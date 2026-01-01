Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable, conçu pour centraliser tous vos services auto-hébergés. Entièrement configurable via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système et l'état des services en temps réel, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique lui permet de se charger instantanément et de ne nécessiter qu'un minimum de ressources serveur.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, garantissant que votre tableau de bord reste précis à mesure que votre stack évolue, sans nécessiter de reconfiguration manuelle.