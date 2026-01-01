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Tableau de bord d'application moderne et entièrement statique avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.

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KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Homepage

Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable, conçu pour centraliser tous vos services auto-hébergés. Entièrement configurable via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système et l'état des services en temps réel, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique lui permet de se charger instantanément et de ne nécessiter qu'un minimum de ressources serveur.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, garantissant que votre tableau de bord reste précis à mesure que votre stack évolue, sans nécessiter de reconfiguration manuelle.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Homepage

Docker Découverte automatique

Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.

Plus de 100 Intégrations de services

Afficher les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox, et de dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.

Configuration basée sur YAML

Versionnez l'intégralité de la configuration de votre tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui rend triviale sa réplication ou sa migration entre les environnements.

Widgets de ressources système

Les widgets intégrés affichent l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel afin que vous puissiez surveiller la santé du serveur depuis votre page d'accueil.

CSS et JS personnalisés

Injectez du CSS et du JavaScript personnalisés pour adapter l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.

Pourquoi exécuter Homepage avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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