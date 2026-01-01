Déployez Logseq en une installation en un clic.
Base de connaissances et outil de structuration auto-hébergés et respectueux de la vie privée, proposés sous forme d'application web statique rapide, avec des notes stockées dans votre dossier local contrôlé par votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Logseq
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Logseq
Logseq est une plateforme open-source de gestion des connaissances et de structuration, axée sur la confidentialité — des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de style graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout écrit dans des fichiers Markdown ou Org-mode sur disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge afin que le JavaScript qui alimente vos notes provienne d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.
Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API d'accès au système de fichiers, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — parfait pour les flux de travail "Je fais confiance à mon propre CDN" où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou de tout fournisseur de synchronisation cloud. Associez le déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.
Fonctionnalités clés de Logseq
Structureur basé sur des blocs
Chaque ligne est un bloc déplaçable avec des liens bidirectionnels, des intégrations et des références — idéal pour les penseurs non linéaires et les flux de travail PKM.
Markdown et Org-mode
Les notes sont des fichiers Markdown ou Org-mode simples stockés sur le disque, de sorte qu'elles restent modifiables dans n'importe quel éditeur de texte et survivent à toute fin de vie future de Logseq.
Journal quotidien
Les pages de notes quotidiennes créent un journal de bord de type « flux de conscience » qui fait apparaître des schémas au fil du temps et se lie sans effort à des pages thématiques.
Vue graphique
Visualisez les relations entre les notes sous forme de graphique interactif, ce qui facilite la découverte de connexions cachées dans une base de connaissances en pleine croissance.
Requêtes et modèles
Exécutez des requêtes Datalog sur votre base de connaissances et créez des modèles réutilisables pour les notes de réunion, les livres, les projets et les flux de travail récurrents.
La confidentialité d'abord, dès la conception
L'application web fonctionne entièrement côté client ; les notes résident dans un dossier local contrôlé par le navigateur et ne quittent jamais votre appareil à moins que vous n'activiez la synchronisation Git ou une autre couche de synchronisation.
Pourquoi exécuter Logseq avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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