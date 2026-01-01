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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TaskTrove

TaskTrove est une application de gestion des tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données n'est requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge un nombre illimité de sous-tâches et de modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.

Contrairement aux applications de tâches basées sur le cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâche sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de TaskTrove

Analyse du langage naturel

Tapez "demain à 14h" ou "chaque vendredi" pour définir des dates d'échéance et des plannings récurrents sans utiliser de sélecteur de date.

Vues Kanban et calendrier

Basculez entre les vues liste, tableau Kanban et calendrier pour travailler avec vos tâches dans la vue qui correspond le mieux à votre objectif actuel.

Modèles de tâches récurrentes

Définissez des règles de récurrence quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou entièrement personnalisées afin que les tâches routinières se replanifient automatiquement sans saisie manuelle.

Organisation du projet

Regroupez les tâches en projets avec des sections, des étiquettes à code couleur et des sous-tâches illimitées pour que les travaux complexes restent structurés et navigables.

Stockage basé sur des fichiers

Toutes les tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON simples — faciles à sauvegarder, à transférer vers une autre instance ou à lire directement sans outil de base de données.

Pourquoi exécuter TaskTrove avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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