Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications basées sur l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche de similarité sémantique rapide qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.

L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié sans frais par requête et un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre avec les principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement avec LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines RAG et de fonctionnalités de recherche sémantique.