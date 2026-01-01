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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Weaviate

Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications basées sur l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche de similarité sémantique rapide qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant les approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.

L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié sans frais par requête et un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre avec les principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement avec LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines RAG et de fonctionnalités de recherche sémantique.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Weaviate

Recherche vectorielle sémantique

Trouver du contenu conceptuellement similaire en utilisant des plongements vectoriels plutôt qu'une correspondance exacte par mot-clé pour des résultats de récupération plus intelligents.

Recherche hybride

Combiner la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés BM25 avec une pondération configurable pour tirer le meilleur parti des deux approches de récupération.

Intégrations LLM

Les modules intégrés connectent Weaviate à OpenAI, Cohere et Hugging Face pour la génération automatique d'embeddings et les requêtes génératives.

GraphQL et REST API

Interroger et gérer les données via une API GraphQL ou des points de terminaison REST avec des bibliothèques clientes pour Python, JavaScript, Go et Java.

Support multimodal

Stocker et rechercher à travers des objets texte, image, audio et vidéo en utilisant le module de vectorisation approprié pour chaque type de données.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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