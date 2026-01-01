Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et opiniâtre, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Construit en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée, pilotée au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent la rapidité sans l'encombrement.

L'auto-hébergement de Miniflux préserve entièrement la confidentialité de votre liste d'abonnements et de vos habitudes de lecture. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service ne peut être fermé ou soumis à un mur de paiement. Vous êtes propriétaire de vos flux, de vos articles et de votre historique de lecture.