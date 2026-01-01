Déployez Miniflux en un clic.
Lecteur RSS open source minimaliste développé en Go pour une consommation rapide et sans distraction des flux.
Choisissez un pack VPS pour Miniflux
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Miniflux
Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et opiniâtre, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Construit en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée, pilotée au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent la rapidité sans l'encombrement.
L'auto-hébergement de Miniflux préserve entièrement la confidentialité de votre liste d'abonnements et de vos habitudes de lecture. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service ne peut être fermé ou soumis à un mur de paiement. Vous êtes propriétaire de vos flux, de vos articles et de votre historique de lecture.
Fonctionnalités clés de Miniflux
Extraction de texte intégral
Récupère les articles complets des flux qui ne publient que des résumés, afin que vous puissiez toujours lire le contenu intégral sans quitter l'interface.
Navigation au clavier
Des raccourcis clavier complets vous permettent de naviguer dans les flux, de marquer les articles comme lus et d'ouvrir les liens sans toucher la souris.
Intégrations de lecture ultérieure
Envoie des articles vers Pocket, Wallabag, Instapaper et Pinboard en une seule action pour une lecture hors ligne ultérieure.
API client tiers
Les API compatibles avec Fever et Google Reader permettent à des applications mobiles populaires comme Reeder et NetNewsWire de se connecter à votre instance auto-hébergée.
Support multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de sa propre liste de flux indépendante, de son état de lecture et de ses paramètres sur une seule instance de serveur partagé.
Pourquoi exécuter Miniflux avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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