TeslaMate est un enregistreur de données open-source pour les propriétaires de Tesla qui se connecte à l'API Tesla, interroge en continu la télémétrie de votre voiture et stocke chaque trajet, charge, mise à jour logicielle et événement d'inactivité dans une base de données PostgreSQL. Conçu autour d'une application web Phoenix épurée et d'une instance Grafana dédiée avec deux douzaines de tableaux de bord pré-configurés, il vous offre un aperçu historique de l'efficacité, de la dégradation de la batterie, des coûts de recharge et des habitudes de conduite que l'application Tesla ne révèle pas.

L'auto-hébergement de TeslaMate sur votre VPS maintient la confidentialité de chaque kilomètre de données de conduite — aucun service d'analyse tiers n'ingère vos lieux de trajet, votre historique de recharge ou vos habitudes de réveil. Les serveurs PostgreSQL, Grafana et le broker MQTT inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, et vous vous connectez à TeslaMate une seule fois avec votre compte Tesla pour commencer à collecter des données.