Déployez WhoDB en un clic.
Explorateur de base de données léger basé sur le web pour Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis, et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour WhoDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WhoDB
WhoDB est un outil de gestion de base de données rapide et léger qui vous permet d'explorer et d'interroger plusieurs systèmes de bases de données via une interface web unique. Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse, ce qui en fait un choix polyvalent pour les développeurs et les administrateurs qui travaillent avec des piles de données diverses.
WhoDB se concentre sur la simplicité et la rapidité : connectez-vous à vos bases de données directement depuis l'interface utilisateur, exécutez des requêtes, parcourez les tables et inspectez les données — aucune configuration complexe ni logiciel client lourd n'est requis. Intégrez éventuellement des modèles d'IA comme OpenAI ou Ollama pour générer des requêtes à partir du langage naturel directement dans l'interface.
Fonctionnalités clés de WhoDB
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse depuis une interface unifiée.
Requêtes assistées par l'IA
Utilisez OpenAI, Anthropic, ou un modèle Ollama local pour générer des requêtes SQL et NoSQL à partir d'invites en langage naturel directement dans l'éditeur.
Navigation et édition de tableaux
Parcourir, filtrer, paginer et modifier les lignes à travers les tables et les collections, rendant l'inspection et les corrections de données de routine rapides et intuitives.
Déploiement léger
Livré sous forme d'un conteneur Docker unique sans dépendances externes, il démarre donc en quelques secondes et ajoute une surcharge minimale à votre VPS.
Pourquoi exécuter WhoDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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