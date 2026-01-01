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Plateforme de recherche open source de qualité professionnelle, offrant la recherche en texte intégral, la navigation à facettes et l'indexation en temps réel pour toute application.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Solr

Apache Solr est une plateforme de recherche open source éprouvée, basée sur Apache Lucene, utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche en texte intégral, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et le traitement de documents riches — le tout via une API REST qui fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.

L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité des données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, d'une découverte de produits e-commerce ou d'une récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature et le schéma extensible de Solr en font une base éprouvée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Solr

Recherche plein texte

L'analyse de texte basée sur Lucene, avec tokenisation, racinisation, synonymes et ajustement de la pertinence, offre des résultats précis sur de vastes collections de documents.

Navigation à facettes

Le facettage natif permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche par catégorie, prix, date ou tout autre champ indexé — le moteur standard derrière les interfaces de commerce électronique et de filtrage de contenu.

Indexation en temps réel

Les documents validés dans l'index deviennent consultables en quelques secondes, prenant en charge la recherche quasi en temps réel pour les applications qui nécessitent des résultats récents.

Gestion de documents enrichis

L'intégration native d'Apache Tika extrait et indexe automatiquement le texte des PDF, des documents Word, du HTML et de plus d'un millier d'autres formats de fichier.

REST API

Interrogez et mettez à jour l'index via HTTP avec des réponses JSON, XML ou CSV — aucune bibliothèque cliente spécifique à Solr n'est requise pour s'intégrer à n'importe quelle pile.

Pourquoi exécuter Apache Solr sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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