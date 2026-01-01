Déployez Apache Solr en un clic.
Plateforme de recherche open source de qualité professionnelle, offrant la recherche en texte intégral, la navigation à facettes et l'indexation en temps réel pour toute application.
Choisissez un forfait VPS pour Apache Solr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Solr
Apache Solr est une plateforme de recherche open source éprouvée, basée sur Apache Lucene, utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche en texte intégral, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et le traitement de documents riches — le tout via une API REST qui fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.
L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité des données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, d'une découverte de produits e-commerce ou d'une récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature et le schéma extensible de Solr en font une base éprouvée.
Caractéristiques principales de Apache Solr
Recherche plein texte
L'analyse de texte basée sur Lucene, avec tokenisation, racinisation, synonymes et ajustement de la pertinence, offre des résultats précis sur de vastes collections de documents.
Navigation à facettes
Le facettage natif permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche par catégorie, prix, date ou tout autre champ indexé — le moteur standard derrière les interfaces de commerce électronique et de filtrage de contenu.
Indexation en temps réel
Les documents validés dans l'index deviennent consultables en quelques secondes, prenant en charge la recherche quasi en temps réel pour les applications qui nécessitent des résultats récents.
Gestion de documents enrichis
L'intégration native d'Apache Tika extrait et indexe automatiquement le texte des PDF, des documents Word, du HTML et de plus d'un millier d'autres formats de fichier.
REST API
Interrogez et mettez à jour l'index via HTTP avec des réponses JSON, XML ou CSV — aucune bibliothèque cliente spécifique à Solr n'est requise pour s'intégrer à n'importe quelle pile.
Pourquoi exécuter Apache Solr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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