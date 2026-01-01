LMS (Serveur musical léger) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open source, écrit en C++, qui met à disposition votre bibliothèque musicale personnelle via une interface utilisateur web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.

L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS permet de conserver votre collection de musique et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure, plutôt que sur un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment compact pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent d'emblée sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.