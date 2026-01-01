Déployez LMS en un clic.
Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec une API compatible Subsonic pour tout client musical.
Choisissez un pack VPS pour LMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LMS
LMS (Serveur musical léger) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open source, écrit en C++, qui met à disposition votre bibliothèque musicale personnelle via une interface utilisateur web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.
L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS permet de conserver votre collection de musique et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure, plutôt que sur un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment compact pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent d'emblée sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.
Fonctionnalités clés de LMS
API compatible avec Subsonic
Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.
Recommandations intelligentes
Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de balises et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.
Scrobbling Last.fm
Scrobble les écoutes sur Last.fm ou des alternatives auto-hébergées comme Maloja, conservant un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.
Comptes multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de ses propres playlists, notes, historique d'écoute et titres favoris tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.
Montage de bibliothèque en lecture seule
Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.
Noyau C++ léger
Le démon C++ compilé et SQLite occupent peu d'espace disque et de mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.
Pourquoi exécuter LMS avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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