Déployez October CMS en un clic.
CMS PHP auto-hébergé basé sur le framework Laravel pour la création de sites web et d'applications web modernes et flexibles.
Choisissez un pack VPS pour October CMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec October CMS
October CMS est un système de gestion de contenu moderne basé sur le framework PHP Laravel. Conçu aussi bien pour les développeurs que pour les équipes de contenu, il combine une interface d'administration épurée avec une architecture de thèmes et de plugins puissante, ce qui facilite la création de sites web et d'applications web personnalisés de toute complexité.
L'auto-hébergement d'October CMS sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu, de vos thèmes et de vos plugins, sans frais par site ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec la prise en charge de MySQL et MariaDB, un riche écosystème de plugins communautaires et une base de code conviviale pour les développeurs, il s'adapte à tout, des blogs simples aux plateformes multi-pages sophistiquées.
Fonctionnalités clés de October CMS
Fondation Laravel
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant Eloquent ORM, Artisan CLI, et des conventions familières qui rendent la personnalisation et l'extension simples pour les développeurs PHP.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires et officiels couvrant les formulaires, le SEO, les galeries et l'authentification sans écrire de code personnalisé.
Éditeur Visuel de Backend
Gérez les pages, les mises en page, les partiels et les blocs de contenu via une interface d'administration intuitive sans modifier les fichiers directement sur le serveur.
Système de Thèmes Flexible
Créez ou personnalisez des thèmes en utilisant le templating Twig et des configurations de composants définies en YAML qui séparent clairement la présentation de la logique applicative.
API de Contenu sans Tête
Exposer du contenu via des points de terminaison d'API REST pour alimenter des front-ends découplés parallèlement aux pages traditionnelles rendues côté serveur à partir de la même installation.
Pourquoi exécuter October CMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.