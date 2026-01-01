Déployez Documenso avec une installation en un clic.
Plateforme de signature de documents open source pour des signatures électroniques juridiquement contraignantes avec la pleine maîtrise des données.
Choisissez un pack VPS pour Documenso
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Documenso
Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.
L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS maintient chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et le SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Documenso
Signature multipartite
Acheminez les documents vers plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez l'état d'avancement en temps réel.
Pistes d'audit complètes
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant la piste de preuves requise à des fins juridiques et de conformité.
Modèles de document
Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées comme modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents, tels que les contrats et les NDA.
Signature de certificat local
Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, ce qui maintient le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.
Notifications par e-mail
Les rappels automatiques et les mises à jour de statut tiennent toutes les parties informées sans suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.
Pourquoi exécuter Documenso avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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