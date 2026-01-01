Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçue pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours client automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — via les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et les notifications push mobiles.

L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique des messages sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par utilisateur et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de vous conformer aux exigences de résidence des données.