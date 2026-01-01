Jusqu'à 69 % de réduction sur Dittofeed

Déployez Dittofeed en un clic.

Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée par e-mail, SMS, Slack et notifications push mobiles.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF7.29/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Dittofeed en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Dittofeed

Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Dittofeed

Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçue pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours client automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — via les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et les notifications push mobiles.

L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique des messages sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par utilisateur et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de vous conformer aux exigences de résidence des données.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Dittofeed

Automatisation du parcours

Concevez des flux de messages en plusieurs étapes déclenchés par des événements utilisateur, des délais ou l'appartenance à un segment, à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer.

Livraison multicanal

Envoyez des messages par e-mail, SMS, notification push mobile, WhatsApp et Slack depuis une seule plateforme sans gérer des fournisseurs distincts par canal.

Segmentation comportementale

Créez des segments d'audience dynamiques à partir d'événements et de propriétés utilisateur en temps réel pour cibler les bons utilisateurs au bon moment.

Bibliothèque de modèles

Créez et versionnez des modèles de messages avec un éditeur enrichi, puis réutilisez-les dans plusieurs parcours et campagnes.

Analyse des livraisons

Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les conversions et les erreurs de livraison par parcours et par canal pour optimiser la messagerie au fil du temps.

Pourquoi exécuter Dittofeed avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Buzz

Buzz

Espace de travail auto-hébergé où les humains et les agents IA partagent les mêmes salles

Sélectionner
Apache Answer

Apache Answer

Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés

Sélectionner
Artalk

Artalk

Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend Go et un widget JS intégrable

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.