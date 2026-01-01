Déployez Dittofeed en un clic.
Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée par e-mail, SMS, Slack et notifications push mobiles.
Choisissez un pack VPS pour Dittofeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dittofeed
Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçue pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours client automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — via les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et les notifications push mobiles.
L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique des messages sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par utilisateur et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de vous conformer aux exigences de résidence des données.
Fonctionnalités clés de Dittofeed
Automatisation du parcours
Concevez des flux de messages en plusieurs étapes déclenchés par des événements utilisateur, des délais ou l'appartenance à un segment, à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer.
Livraison multicanal
Envoyez des messages par e-mail, SMS, notification push mobile, WhatsApp et Slack depuis une seule plateforme sans gérer des fournisseurs distincts par canal.
Segmentation comportementale
Créez des segments d'audience dynamiques à partir d'événements et de propriétés utilisateur en temps réel pour cibler les bons utilisateurs au bon moment.
Bibliothèque de modèles
Créez et versionnez des modèles de messages avec un éditeur enrichi, puis réutilisez-les dans plusieurs parcours et campagnes.
Analyse des livraisons
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les conversions et les erreurs de livraison par parcours et par canal pour optimiser la messagerie au fil du temps.
Pourquoi exécuter Dittofeed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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