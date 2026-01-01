Déployez Wealthfolio en un clic.
Suivi d'investissement personnel open-source pour les portefeuilles, le patrimoine net et l'analyse des performances financières.
Choisissez un pack VPS pour Wealthfolio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wealthfolio
Wealthfolio est un suivi d'investissement open-source, axé sur la confidentialité, qui consolide les avoirs de plusieurs courtiers et banques dans un tableau de bord unique. Il suit la performance du portefeuille, la valeur nette, les dividendes et les revenus, et compare vos rendements à des indices comme le S&P 500 — le tout sans envoyer vos données financières à un cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wealthfolio sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos dossiers financiers. L'application stocke tout dans une base de données SQLite locale, ce qui simplifie les sauvegardes et élimine les frais d'abonnement. Avec la prise en charge des importations CSV, des simulations de Monte Carlo pour la planification de la retraite et des recommandations intégrées de rééquilibrage de portefeuille, il couvre tout le spectre de la gestion des investissements personnels.
Fonctionnalités clés de Wealthfolio
Consolidation multi-courtiers
Regroupez les avoirs de plusieurs courtiers et comptes bancaires dans un tableau de bord unifié, avec prise en charge de l'importation CSV pour une intégration facile.
Analyse de la performance du portefeuille
Comparez la performance de votre compte par rapport aux principaux indices tels que le S&P 500 et suivez les rendements pondérés dans le temps sur l'ensemble de votre historique d'investissement.
Suivi du patrimoine net
Surveillez tous les actifs et passifs ensemble pour obtenir une image précise et à jour de votre situation financière globale au fil du temps.
Suivi des dividendes et des revenus
Suivez automatiquement les paiements de dividendes et les revenus d'intérêts sur toutes vos participations, vous offrant une vue claire de vos sources de revenus passifs.
Outils de planification de la retraite
Exécutez des simulations de Monte Carlo et des projections FIRE pour tester la robustesse de votre stratégie d'épargne et estimer quand vous pourrez atteindre l'indépendance financière.
Rééquilibrage de portefeuille
Définissez les pourcentages d'allocation d'actifs cibles et recevez des recommandations de rééquilibrage qui maintiennent votre portefeuille aligné sur votre stratégie d'investissement.
Pourquoi exécuter Wealthfolio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes