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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Casibase

Casibase est une plateforme open source de gestion des connaissances et de chatbot IA qui permet aux organisations de créer des assistants spécifiques à un domaine, basés sur des données d'entreprise réelles. Elle combine l'ingestion de documents basée sur l'intégration (embedding) avec la prise en charge de plusieurs grands modèles linguistiques — y compris ChatGPT, Claude, Llama 3 et DeepSeek — afin que les équipes puissent interroger leur propre base de connaissances via une interface de chat en langage naturel, sans envoyer de documents bruts à des services tiers.

L'auto-hébergement de Casibase sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, l'historique des conversations et les clés API des modèles entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. La pile est livrée avec MySQL pour la persistance et s'intègre à Casdoor pour une authentification de niveau entreprise, incluant GitHub, Google et des fournisseurs OAuth personnalisés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Casibase

Prise en charge des LLM multi-modèles

Connectez-vous à ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 et aux modèles HuggingFace afin de pouvoir changer ou comparer les fournisseurs sans réintégrer votre base de connaissances.

Récupération basée sur les plongements

Les documents sont segmentés et intégrés au moment de l'ingestion, permettant une recherche sémantique qui fait remonter des passages contextuellement pertinents plutôt que des correspondances par mots-clés.

Authentification d'entreprise

L'intégration de Casdoor offre l'authentification unique avec GitHub, Google et les fournisseurs OAuth d'entreprise, avec des contrôles d'autorisation granulaires sur l'ensemble des bases de connaissances.

Interface multilingue

L'interface utilisateur web est livrée avec la prise en charge de 12 langues, la rendant accessible aux équipes réparties dans le monde entier sans travail de localisation supplémentaire.

Accès aux actifs à distance

La prise en charge intégrée des protocoles RDP, VNC et SSH vous permet de joindre l'infrastructure distante en tant qu'actifs de connaissance aux côtés des documents et de l'historique de discussion.

Pourquoi exécuter Casibase sur Hostinger

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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