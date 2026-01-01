Casibase est une plateforme open source de gestion des connaissances et de chatbot IA qui permet aux organisations de créer des assistants spécifiques à un domaine, basés sur des données d'entreprise réelles. Elle combine l'ingestion de documents basée sur l'intégration (embedding) avec la prise en charge de plusieurs grands modèles linguistiques — y compris ChatGPT, Claude, Llama 3 et DeepSeek — afin que les équipes puissent interroger leur propre base de connaissances via une interface de chat en langage naturel, sans envoyer de documents bruts à des services tiers.

L'auto-hébergement de Casibase sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, l'historique des conversations et les clés API des modèles entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. La pile est livrée avec MySQL pour la persistance et s'intègre à Casdoor pour une authentification de niveau entreprise, incluant GitHub, Google et des fournisseurs OAuth personnalisés.