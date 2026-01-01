Déployez Casibase en un clic.
Base de connaissances d'IA open source et plateforme de chat alimentée par des LLM pour la création d'assistants spécifiques à un domaine.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Casibase
Casibase est une plateforme open source de gestion des connaissances et de chatbot IA qui permet aux organisations de créer des assistants spécifiques à un domaine, basés sur des données d'entreprise réelles. Elle combine l'ingestion de documents basée sur l'intégration (embedding) avec la prise en charge de plusieurs grands modèles linguistiques — y compris ChatGPT, Claude, Llama 3 et DeepSeek — afin que les équipes puissent interroger leur propre base de connaissances via une interface de chat en langage naturel, sans envoyer de documents bruts à des services tiers.
L'auto-hébergement de Casibase sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, l'historique des conversations et les clés API des modèles entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. La pile est livrée avec MySQL pour la persistance et s'intègre à Casdoor pour une authentification de niveau entreprise, incluant GitHub, Google et des fournisseurs OAuth personnalisés.
Caractéristiques principales de Casibase
Prise en charge des LLM multi-modèles
Connectez-vous à ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 et aux modèles HuggingFace afin de pouvoir changer ou comparer les fournisseurs sans réintégrer votre base de connaissances.
Récupération basée sur les plongements
Les documents sont segmentés et intégrés au moment de l'ingestion, permettant une recherche sémantique qui fait remonter des passages contextuellement pertinents plutôt que des correspondances par mots-clés.
Authentification d'entreprise
L'intégration de Casdoor offre l'authentification unique avec GitHub, Google et les fournisseurs OAuth d'entreprise, avec des contrôles d'autorisation granulaires sur l'ensemble des bases de connaissances.
Interface multilingue
L'interface utilisateur web est livrée avec la prise en charge de 12 langues, la rendant accessible aux équipes réparties dans le monde entier sans travail de localisation supplémentaire.
Accès aux actifs à distance
La prise en charge intégrée des protocoles RDP, VNC et SSH vous permet de joindre l'infrastructure distante en tant qu'actifs de connaissance aux côtés des documents et de l'historique de discussion.
Pourquoi exécuter Casibase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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