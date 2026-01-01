Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs une interface soignée leur permettant de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs parcourent un catalogue riche, soumettent des demandes et reçoivent des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur exécution via un tableau de bord intuitif.

L'auto-hébergement de Jellyseerr aux côtés de votre serveur multimédia conserve tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique (SSO) à partir de leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.