Déployez Jellyseerr en un clic.
Outil de gestion des demandes de contenus multimédias qui permet aux utilisateurs de découvrir et de demander des films et des séries pour Jellyfin, Emby et Plex.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jellyseerr
Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs une interface soignée leur permettant de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs parcourent un catalogue riche, soumettent des demandes et reçoivent des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur exécution via un tableau de bord intuitif.
L'auto-hébergement de Jellyseerr aux côtés de votre serveur multimédia conserve tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique (SSO) à partir de leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.
Fonctionnalités clés de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants Jellyfin, Emby ou Plex existants — aucune création de compte séparée n'est requise pour les utilisateurs de votre serveur multimédia existant.
Intégration de Sonarr et Radarr
Les requêtes approuvées sont envoyées directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une addition à la bibliothèque sans étapes manuelles de l'administrateur.
Flux de travail d'approbation des demandes
Les administrateurs examinent les demandes en attente depuis un tableau de bord centralisé et les approuvent ou les refusent en un seul clic avant que l'exécution ne commence.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles avec des quotas et des limites de requêtes par utilisateur empêche tout utilisateur unique de surcharger les files d'attente de téléchargement.
Notifications multicanal
Notifier les utilisateurs via Discord, Telegram, Slack, email, Pushover et les webhooks lorsque le contenu qu'ils ont demandé est disponible.
Pourquoi exécuter Jellyseerr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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