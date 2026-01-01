Déployer Memgraph avec une installation en un clic.
Base de données graphique en mémoire haute performance conçue pour l'analyse en temps réel des données connectées, les flux de travail d'IA et les pipelines de streaming.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Memgraph
Memgraph est une base de données de graphes en mémoire conçue pour les parcours en temps réel sur de grands ensembles de données interconnectés. Elle est entièrement compatible Cypher — ce qui en fait un remplacement direct pour les requêtes Neo4j — tout en offrant une latence significativement plus faible sur les charges de travail de streaming et événementielles. La bibliothèque MAGE incluse ajoute plus de 50 modules d'algorithmes de graphes (PageRank, détection de communautés, chemins les plus courts, et plus encore) qui s'exécutent nativement au sein de la base de données sans frameworks externes.
Ce déploiement associe Memgraph à Memgraph Lab, une interface de requête visuelle basée sur navigateur pour écrire des requêtes Cypher, explorer la structure des graphes et exécuter des expériences d'algorithmes. L'exécution des deux sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la rétention des données et les politiques d'accès — sans tarification cloud par nœud ni restrictions de fournisseur.
Fonctionnalités clés de Memgraph
Performances en mémoire
Les données de graphe sont stockées entièrement dans la RAM, permettant des parcours en moins d'une milliseconde et des réponses aux requêtes en temps réel, même sur des jeux de données fortement connectés.
Compatibilité Cypher
Le support complet d'openCypher signifie que les requêtes, pilotes et outils Neo4j existants migrent avec des changements minimaux à la syntaxe de requête.
MAGE Bibliothèque d'algorithmes
Plus de 50 algorithmes de graphes intégrés — PageRank, centralité d'intermédiarité, détection de communautés, prédiction de liens — s'exécutent comme des modules de requête natifs sans pipelines externes.
Memgraph Lab UI
Interface visuelle basée sur un navigateur pour écrire et exécuter des requêtes Cypher, inspecter la topologie des graphes et explorer les résultats d'algorithmes de manière interactive.
Ingestion de données en continu
Les intégrations natives Kafka et Pulsar permettent des mises à jour continues des graphes à partir de flux d'événements sans pipelines ETL par lots ni connecteurs externes.
GraphRAG et mémoire d'IA
La mémoire et la récupération structurées en graphe augmentent les applications de LLM avec un contexte sensible aux relations, permettant des réponses plus précises dans les agents IA et les chatbots.
Pourquoi exécuter Memgraph avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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