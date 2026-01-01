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CMS PHP open-source flexible qui donne aux développeurs un contrôle total sur le code de sortie du site web, pour les sites simples comme pour les portails complexes.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec REDAXO

REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMS rigides qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages de destination minimalistes aux grands portails multilingues.

Héberger REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous possédez votre contenu, vos données et vos personnalisations sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, afin que vous puissiez vous connecter au panneau d'administration et commencer à construire immédiatement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de REDAXO

Modules de contenu personnalisés

Construisez des modules de contenu réutilisables qui contrôlent précisément la manière dont les éditeurs saisissent les données et comment ces données sont rendues en HTML — sans dépendance à un framework.

Contrôle total de la sortie

REDAXO n'impose aucune contrainte structurelle sur votre balisage, permettant aux développeurs de produire un HTML propre et sémantique adapté à chaque projet.

Prise en charge multilingue

Gérez le contenu dans plusieurs langues avec le support clang intégré, faisant de REDAXO un choix naturel pour les sites web internationaux et régionaux.

Écosystème d'extensions

Étendez REDAXO grâce à un riche écosystème d'extensions communautaires couvrant la gestion des médias, le référencement, les formulaires, l'authentification, et bien plus encore.

Système de modèles flexible

Définissez des modèles de page et des mises en page réutilisables en PHP, donnant aux développeurs front-end la liberté de structurer les projets comme bon leur semble.

Pourquoi exécuter REDAXO avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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