REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMS rigides qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages de destination minimalistes aux grands portails multilingues.

Héberger REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous possédez votre contenu, vos données et vos personnalisations sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, afin que vous puissiez vous connecter au panneau d'administration et commencer à construire immédiatement.