Déployez Centrifugo : installation en un clic.
Serveur de messagerie évolutif en temps réel pour la création d'applications en direct avec WebSocket et la messagerie pub/sub.
Choisissez un forfait VPS pour Centrifugo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Centrifugo
Centrifugo est un serveur de messagerie en temps réel open-source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités en temps réel aux applications existantes sans les réécrire.
L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services commerciaux en temps réel comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.
Caractéristiques principales de Centrifugo
Intégration indépendante du langage
Tout backend peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités en temps réel sans modifier votre pile technologique existante.
Historique et récupération des messages
Stocke les messages récents par canal et rejoue automatiquement les événements manqués aux clients en reconnexion, prévenant la perte de données lors de brèves déconnexions.
Scalabilité horizontale
Le moteur basé sur Redis vous permet d'exécuter plusieurs nœuds Centrifugo et de gérer des millions de connexions simultanées à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit.
Suivi de présence
Suit les utilisateurs connectés dans chaque canal et diffuse les événements de connexion/déconnexion, permettant des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les listes d'utilisateurs actifs.
Panneau d'administration intégré
Surveillez les connexions, les canaux et le flux de messages en temps réel via l'interface utilisateur d'administration web sans avoir à configurer des outils d'observabilité distincts.
Pourquoi exécuter Centrifugo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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