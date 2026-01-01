slskd est un client moderne et open source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement accessible via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé que vous pouvez atteindre depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur de bureau est éteint.

L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations des utilisateurs.