Déployez Apache Pinot en une installation en un clic.
Magasin de données OLAP distribué en temps réel, conçu pour des analyses en moins d'une seconde sur des données en flux continu et par lots à grande échelle.
Choisissez un forfait VPS pour Apache Pinot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Pinot
Apache Pinot est un entrepôt de données OLAP distribué en temps réel développé chez LinkedIn et utilisé en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses orientées utilisateur sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.
L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS permet de garder le contrôle direct sur la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.
Caractéristiques principales de Apache Pinot
Requêtes SQL en moins d'une seconde
Le stockage en colonnes avec des index en étoile, inversés et de plage offre une latence de requête p99 en millisecondes sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel et par lots
Les connecteurs natifs pour Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS et JDBC vous permettent de mélanger des données de streaming et historiques au sein d'une seule table.
Concurrence élevée
Conçu pour des milliers de requêtes par seconde à partir de tableaux de bord destinés aux utilisateurs et de produits d'analyse internes sans précalcul.
Console de requête intégrée
Le contrôleur Pinot fournit une interface utilisateur web pour parcourir les tables, exécuter des requêtes SQL ad hoc et gérer les schémas, les segments et les locataires.
Upsert et dédupliquer les tables
Les upsertions par clé primaire et les mises à jour partielles rendent Pinot adapté à la capture de données modifiées et aux flux d'événements mutables, et non pas uniquement aux journaux en mode ajout seul.
Pourquoi exécuter Apache Pinot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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