Apache Pinot est un entrepôt de données OLAP distribué en temps réel développé chez LinkedIn et utilisé en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses orientées utilisateur sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.

L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS permet de garder le contrôle direct sur la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.