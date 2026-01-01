OpenObserve (O2) est une plateforme d'observabilité cloud-native construite en Rust qui unifie la gestion des logs, la surveillance des métriques, le traçage distribué et la surveillance des utilisateurs réels dans un déploiement unique et léger. En utilisant le stockage colonnaire Parquet avec un support S3 natif, il offre des coûts de stockage jusqu'à 140 fois inférieurs à ceux d'Elasticsearch tout en offrant des performances de requête comparables ou supérieures.

Contrairement aux piles d'observabilité multi-composants qui nécessitent des outils distincts pour les logs, les métriques et les traces, OpenObserve est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données intégrée. L'auto-hébergement sur un VPS donne aux équipes d'ingénierie et d'exploitation un contrôle total sur leurs données de télémétrie — pas de licence par siège, pas de frais de sortie de données, et pas d'accès tiers aux métriques d'infrastructure sensibles, aux logs d'erreurs ou aux données de session utilisateur.